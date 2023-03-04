Кислицына Татьяна Андреевна
Место рожденияд. Шалыговская
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Шалыговская
Ильговской волости
Рождение ребёнка
22.08.1788 ст.
Отец ребёнка: Кислицын Илья Яковлевич
1788г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1024 починок Малыгинский
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Агафия Ильинична
Отец ребёнка: Кислицын Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Кислицын Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кислицын Фёдор Ильич
Отец ребёнка: Кислицын Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Ксения Ильинична
Отец ребёнка: Кислицын Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Неонила Ильинична
Отец ребёнка: Кислицын Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Кислицын Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Кислицын Илья Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795