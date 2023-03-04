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Кислицына Татьяна Андреевна

Место рождения

д. Шалыговская

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Шалыговская
Ильговской волости
Рождение ребёнка
22.08.1788 ст.

Сын: Кислицын Пимень Ильич

Отец ребёнка: Кислицын Илья Яковлевич

1788г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1024 починок Малыгинский
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Агафия Ильинична

Отец ребёнка: Кислицын Илья Яковлевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Кислицын Елисей Ильич

Отец ребёнка: Кислицын Илья Яковлевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кислицын Фёдор Ильич

Отец ребёнка: Кислицын Илья Яковлевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Ксения Ильинична

Отец ребёнка: Кислицын Илья Яковлевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Неонила Ильинична

Отец ребёнка: Кислицын Илья Яковлевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Кислицын Степан Ильич

Отец ребёнка: Кислицын Илья Яковлевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Кислицын Илья Яковлевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Илья Яковлевич

Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Шипицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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