Кислицына (?) Анна Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Кислицын Игнат Степанович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Кислицын Игнат Степанович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кислицын Константин Игнатьевич
Отец ребёнка: Кислицын Игнат Степанович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кислицын Козма Игнатьевич
Отец ребёнка: Кислицын Игнат Степанович
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858