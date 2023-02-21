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Кислицына (?) Анна Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Кислицын Игнат Степанович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кислицын Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Кислицын Игнат Степанович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кислицын Константин Игнатьевич

Отец ребёнка: Кислицын Игнат Степанович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кислицын Козма Игнатьевич

Отец ребёнка: Кислицын Игнат Степанович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Игнат Степанович

д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Место жительства
Неизвестно
д. Шипицыны (Малыгинская 1-я)
Смерть
После 1858
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