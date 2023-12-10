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Докторов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Докторова Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Гусарова Зоя Павловна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Докторов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Гусарова Зоя Павловна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусарова Зоя Павловна

Смерть
1979
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