Докторов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Докторова Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Гусарова Зоя Павловна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Докторов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Гусарова Зоя Павловна
Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусарова Зоя Павловна
Смерть
1979