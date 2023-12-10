Гусарова Зоя Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Гусаров Павел Емельянович
Мать: Гусарова Мария
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Докторова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Докторов Анатолий
Рождение ребёнка
1952
Сын: Докторов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Докторов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Докторов Анатолий
Смерть
2004