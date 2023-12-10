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Гусарова Зоя Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Гусаров Павел Емельянович

Мать: Гусарова Мария

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Докторова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Докторов Анатолий

Рождение ребёнка
1952

Сын: Докторов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Докторов Анатолий

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Докторов Анатолий

Смерть
2004
Омск, город Омск, Омская область
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