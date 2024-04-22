Докторов Владимир Анатольевич
Место рождения
Дата рождения1952
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Докторов Анатолий
Мать: Гусарова Зоя Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Докторова Валерия Владимировна
Мать ребёнка: Докторова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Докторов Олег Владимирович
Мать ребёнка: Докторова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Докторова Елена
Смерть
2006