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Докторов Владимир Анатольевич

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

1952

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Докторов Анатолий

Мать: Гусарова Зоя Павловна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Докторова Валерия Владимировна

Мать ребёнка: Докторова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Докторов Олег Владимирович

Мать ребёнка: Докторова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Докторова Елена

Смерть
2006
Омск, город Омск, Омская область
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