Синцов Киприян Исакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Синцов Исак Зиновьевич
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Шишкина Настасья Киприянова
Мать ребёнка: Синцова Лукерия Фадеева
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Гудина Васса Киприянова
Мать ребёнка: Синцова Лукерия Фадеева
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: Синцова Лукерия Фадеева
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Семакова Дарья Киприянова
Мать ребёнка: Синцова Лукерия Фадеева
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Евфрасинья Киприянова
Мать ребёнка: Синцова Лукерия Фадеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Лукерия Фадеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1724