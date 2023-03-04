Синцов Киприян Исакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Киприян Исакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Синцов Исак Зиновьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Шишкина Настасья Киприянова

Мать ребёнка: Синцова Лукерия Фадеева

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Гудина Васса Киприянова

Мать ребёнка: Синцова Лукерия Фадеева

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1724

Сын: Синцов Трофим Киприян

Мать ребёнка: Синцова Лукерия Фадеева

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Семакова Дарья Киприянова

Мать ребёнка: Синцова Лукерия Фадеева

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Евфрасинья Киприянова

Мать ребёнка: Синцова Лукерия Фадеева

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Лукерия Фадеева

Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1724
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