Синцова Лукерия Фадеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Шишкина Настасья Киприянова
Отец ребёнка: Синцов Киприян Исакович
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Гудина Васса Киприянова
Отец ребёнка: Синцов Киприян Исакович
Рождение ребёнка
1724
Отец ребёнка: Синцов Киприян Исакович
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Семакова Дарья Киприянова
Отец ребёнка: Синцов Киприян Исакович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Евфрасинья Киприянова
Отец ребёнка: Синцов Киприян Исакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710