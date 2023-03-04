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Синцова Лукерия Фадеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Шишкина Настасья Киприянова

Отец ребёнка: Синцов Киприян Исакович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Гудина Васса Киприянова

Отец ребёнка: Синцов Киприян Исакович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1724

Сын: Синцов Трофим Киприян

Отец ребёнка: Синцов Киприян Исакович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Семакова Дарья Киприянова

Отец ребёнка: Синцов Киприян Исакович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Евфрасинья Киприянова

Отец ребёнка: Синцов Киприян Исакович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Киприян Исакович

Смерть
После 1710