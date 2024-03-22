Синцов Трофим Киприян
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Синцов Киприян Исакович
Мать: Синцова Лукерия Фадеева
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Обжерина Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Обжерина Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Матрона Трофимовна
Мать ребёнка: Обжерина Акилина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764