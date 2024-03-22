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Синцов Трофим Киприян

Место рождения

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Синцов Киприян Исакович

Мать: Синцова Лукерия Фадеева

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1746

Сын: Синцов Яков Трофимович

Мать ребёнка: Обжерина Акилина Ивановна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Обжерина Акилина Ивановна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Матрона Трофимовна

Мать ребёнка: Обжерина Акилина Ивановна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обжерина Акилина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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