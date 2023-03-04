Обжерина (Синцова) Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Синцов Трофим Киприян
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Синцов Трофим Киприян
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Матрона Трофимовна
Отец ребёнка: Синцов Трофим Киприян
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764