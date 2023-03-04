Обжерина (Синцова) Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обжерина (Синцова) Акилина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Синцов Яков Трофимович

Отец ребёнка: Синцов Трофим Киприян

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Синцов Трофим Киприян

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Матрона Трофимовна

Отец ребёнка: Синцов Трофим Киприян

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Трофим Киприян

Смерть
После 1764
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