Автономов (Мумрин) Григорий Автономович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Автономов (Мумрин) Григорий Автономович

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.01.1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1839 ст.

Отец: Мумрин Автоном Петрович

Мать: Жена Автонома

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Автономова Анна Александровна

Рождение ребёнка
24.11.1873 ст.

Сын: Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Автономова Анна Александровна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.08.1875 ст.

Сын: Автономов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Автономова Анна Александровна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.04.1878 ст.

Дочь: Автономова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Автономова Анна Александровна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Автономова Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Автономова Анна Александровна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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