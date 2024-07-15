Автономов (Мумрин) Григорий Автономович
Место рождения
Дата рождения10.01.1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1839 ст.
Отец: Мумрин Автоном Петрович
Мать: Жена Автонома
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1873 ст.
Сын: Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Автономова Анна Александровна
Рождение ребёнка
20.08.1875 ст.
Сын: Автономов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Автономова Анна Александровна
Рождение ребёнка
01.04.1878 ст.
Дочь: Автономова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Автономова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Автономова Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Автономова Анна Александровна
Смерть
Неизвестно