Автономова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти05.04.1909 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1873 ст.
Сын: Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Автономов (Мумрин) Григорий Автономович
Рождение ребёнка
20.08.1875 ст.
Сын: Автономов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Автономов (Мумрин) Григорий Автономович
Рождение ребёнка
01.04.1878 ст.
Дочь: Автономова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Автономов (Мумрин) Григорий Автономович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Автономова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Автономов (Мумрин) Григорий Автономович
Смерть
05.04.1909 ст.