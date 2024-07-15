Автономова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Автономова Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

05.04.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Автономов (Мумрин) Григорий Автономович

Рождение ребёнка
24.11.1873 ст.

Сын: Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Автономов (Мумрин) Григорий Автономович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.08.1875 ст.

Сын: Автономов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Автономов (Мумрин) Григорий Автономович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.04.1878 ст.

Дочь: Автономова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Автономов (Мумрин) Григорий Автономович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Автономова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Автономов (Мумрин) Григорий Автономович

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
05.04.1909 ст.
Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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