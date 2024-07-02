Мумрин Автоном Петрович
Место рождения
Дата рождения14.09.1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Петр Федорович
Мать: Матрена Ивановна
Жена: Жена Автонома
Сын: Мумрин Михаил Автономович
Мать ребёнка: Жена Автонома
Сын: Мымрин Николай Автономович
Мать ребёнка: Жена Автонома
Сын: Мумрин Николай Автономович
Мать ребёнка: Жена Автонома
Дочь: Мымрина Елизавета Автономовна
Мать ребёнка: Жена Автонома
Дочь: Мымрина Анфуса Автономовна
Мать ребёнка: Жена Автонома
Дочь: Мымрина Фелисада Автономовна
Мать ребёнка: Жена Автонома
Сын: Мымрин Владимир Автономович
Мать ребёнка: Жена Автонома
Мать ребёнка: Жена Автонома
Дочь: Мымрина Елизавета Автономовна
Мать ребёнка: Жена Автонома
Сын: Автономов (Мумрин) Самсон Автономович
Мать ребёнка: Жена Автонома
Сын: Автономов (Мумрин) Григорий Автономович
Мать ребёнка: Жена Автонома