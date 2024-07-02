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Мумрин Автоном Петрович

Место рождения

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

14.09.1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1799 ст.

Отец: Петр Федорович

Мать: Матрена Ивановна

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Автонома

Рождение ребёнка
1801

Сын: Мумрин Михаил Автономович

Мать ребёнка: Жена Автонома

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.09.1821 ст.

Сын: Мымрин Николай Автономович

Мать ребёнка: Жена Автонома

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Мумрин Николай Автономович

Мать ребёнка: Жена Автонома

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.09.1826 ст.

Дочь: Мымрина Елизавета Автономовна

Мать ребёнка: Жена Автонома

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.08.1827 ст.

Дочь: Мымрина Анфуса Автономовна

Мать ребёнка: Жена Автонома

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.01.1830 ст.

Дочь: Мымрина Фелисада Автономовна

Мать ребёнка: Жена Автонома

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Мымрин Владимир Автономович

Мать ребёнка: Жена Автонома

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.11.1833 ст.

Сын: Мымрин Петр Автономович

Мать ребёнка: Жена Автонома

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.08.1835 ст.

Дочь: Мымрина Елизавета Автономовна

Мать ребёнка: Жена Автонома

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.06.1836 ст.

Сын: Автономов (Мумрин) Самсон Автономович

Мать ребёнка: Жена Автонома

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.01.1839 ст.

Сын: Автономов (Мумрин) Григорий Автономович

Мать ребёнка: Жена Автонома

Домашниха, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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