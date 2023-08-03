Волынский (Адлерберг) Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волынский (Адлерберг) Александр Владимирович

Место рождения

Кобулети, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა

Дата рождения

05.09.1919

Дата смерти

03.10.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобулети, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
Рождение ребёнка
26.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волынская (Миллер) Мария Францевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
03.10.1994
Пермь, Пермский, Пермский край

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