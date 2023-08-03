Волынский (Адлерберг) Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения05.09.1919
Дата смерти03.10.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волынская (Миллер) Мария Францевна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
03.10.1994
Пермь, Пермский, Пермский край