Волынская (Миллер) Мария Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волынская (Миллер) Мария Францевна

Место рождения

Бровары, Київська область

Дата рождения

05.12.1922

Дата смерти

22.11.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1922

Отец: Миллер Франц Феликсович

Мать: не указана

Бровары, Київська область
Рождение ребёнка
26.04.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волынский (Адлерберг) Александр Владимирович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
22.11.1989
Марганец, Дніпропетровська область

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