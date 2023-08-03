Волынская (Миллер) Мария Францевна
Место рождения
Дата рождения05.12.1922
Дата смерти22.11.1989
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1922
Отец: Миллер Франц Феликсович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волынский (Адлерберг) Александр Владимирович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
22.11.1989
Марганец, Дніпропетровська область