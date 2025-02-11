Киреев Пётр Акимов
мужской, родился 1837, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКирев Аким Петров1813 г.р.
МатьКирева Авдотья Ефимова1816 г.р.
Супруги
Киреева Стефанида АгаповаДо 1849 г.р.
Дети
(Кирева) Мария Петрова02.04.1867 г.р.
Кирев Павел Петров27.08.1868 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Кирев Аким Петров
Мать: Кирева Авдотья Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
02.04.1867
Дочь: (Кирева) Мария Петрова
Мать ребёнка: Киреева Стефанида Агапова
Рождение ребёнка
27.08.1868
Сын: Кирев Павел Петров
Мать ребёнка: Киреева Стефанида Агапова
Рождение ребёнка
05.01.1877
Сын: Киреев Пётр Петров
Мать ребёнка: Киреева Стефанида Агапова
Смерть
Неизвестно