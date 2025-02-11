Киреев Пётр Акимов 1837 — найти родственников по фамилии на Familio

Киреев Пётр Акимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1837, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Кирев Аким Петров1813 г.р.
Мать
Кирева Авдотья Ефимова1816 г.р.
Супруги
Киреева Стефанида АгаповаДо 1849 г.р.
Дети
(Кирева) Мария Петрова02.04.1867 г.р.
Кирев Павел Петров27.08.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Кирев Аким Петров

Мать: Кирева Авдотья Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреева Стефанида Агапова

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

4

Рождение ребёнка
02.04.1867

Дочь: (Кирева) Мария Петрова

Мать ребёнка: Киреева Стефанида Агапова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.08.1868

Сын: Кирев Павел Петров

Мать ребёнка: Киреева Стефанида Агапова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.01.1877

Сын: Киреев Пётр Петров

Мать ребёнка: Киреева Стефанида Агапова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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