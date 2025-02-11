(Кирева) Мария Петрова 02.04.1867 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кирева) Мария Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 02.04.1867, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 09.10.1867, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Киреев Пётр Акимов1837 г.р.
Мать
Киреева Стефанида АгаповаДо 1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1867

Отец: Киреев Пётр Акимов

Мать: Киреева Стефанида Агапова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
09.10.1867
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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