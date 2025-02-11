(Кирева) Мария Петрова
женский, родилась 02.04.1867, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 09.10.1867, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКиреев Пётр Акимов1837 г.р.
МатьКиреева Стефанида АгаповаДо 1849 г.р.
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Рождение
02.04.1867
Отец: Киреев Пётр Акимов
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
09.10.1867
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область