Кирева Стефанида Агапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирева Стефанида Агапова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1867

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Кирев Пётр Акимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.08.1868

Сын: Кирев Павел Петров

Отец ребёнка: Кирев Пётр Акимов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирев Пётр Акимов

Смерть
Неизвестно
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