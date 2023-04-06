Кирев Аким Петров
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кирев Пётр Акимов
Мать ребёнка: Кирева Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кирев Степан Акимов
Мать ребёнка: Кирева Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Лебедева Александра Акимова
Мать ребёнка: Кирева Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Прасковья Акимова
Мать ребёнка: Кирева Авдотья Ефимова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Кирев Кузьма Акимов
Мать ребёнка: Кирева Авдотья Ефимова
Место жительства
1858
4
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирева Авдотья Ефимова
Смерть
Неизвестно