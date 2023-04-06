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Кирев Аким Петров

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Пётр

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кирев Пётр Акимов

Мать ребёнка: Кирева Авдотья Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кирев Степан Акимов

Мать ребёнка: Кирева Авдотья Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Лебедева Александра Акимова

Мать ребёнка: Кирева Авдотья Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Прасковья Акимова

Мать ребёнка: Кирева Авдотья Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кирев Кузьма Акимов

Мать ребёнка: Кирева Авдотья Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
4
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирева Авдотья Ефимова

Смерть
Неизвестно
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