(Кирева) Прасковья Акимова
женский, родилась 1849, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецКирев Аким Петров1813 г.р.
МатьКирева Авдотья Ефимова1816 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Кирев Аким Петров
Мать: Кирева Авдотья Ефимова
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно