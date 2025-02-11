(Кирева) Прасковья Акимова 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кирева) Прасковья Акимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1849, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Кирев Аким Петров1813 г.р.
Мать
Кирева Авдотья Ефимова1816 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Кирев Аким Петров

Мать: Кирева Авдотья Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

4

Смерть
Неизвестно

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