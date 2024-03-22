Щербакова (Жданова) Наталья Юрьевна
Место рождения
Дата рождения31.10.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1983
Отец: Жданов Юрий Борисович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
31.08.2006
Рождение ребёнка
27.05.2009
Дочь: Щербакова Диана Александровна
Отец ребёнка: Щербаков Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
18.03.2016
Дочь: Щербакова Милана Александровна
Отец ребёнка: Щербаков Александр Юрьевич