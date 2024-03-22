Щербакова (Жданова) Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова (Жданова) Наталья Юрьевна

Щербакова (Жданова) Наталья Юрьевна

avatar

Место рождения

Невельск, Невельский, Сахалинская область

Дата рождения

31.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1983

Отец: Жданов Юрий Борисович

Мать: скрыто настройками приватности

Невельск, Невельский, Сахалинская область
Бракосочетание
31.08.2006

Муж: Щербаков Александр Юрьевич

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
27.05.2009

Дочь: Щербакова Диана Александровна

Отец ребёнка: Щербаков Александр Юрьевич

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
18.03.2016

Дочь: Щербакова Милана Александровна

Отец ребёнка: Щербаков Александр Юрьевич

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close