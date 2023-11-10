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Щербаков Александр Юрьевич

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Место рождения

Стародубское, Долинский, Сахалинская область

Дата рождения

27.02.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1977

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Щербакова Сысен

Стародубское, Долинский, Сахалинская область
Бракосочетание
31.08.2006

Жена: Щербакова Наталья Юрьевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
27.05.2009

Дочь: Щербакова Диана Александровна

Мать ребёнка: Щербакова Наталья Юрьевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
18.03.2016

Дочь: Щербакова Милана Александровна

Мать ребёнка: Щербакова Наталья Юрьевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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