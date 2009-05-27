Щербакова (Щербакова) Диана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Щербакова) Диана Александровна

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Место рождения

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Дата рождения

27.05.2009

Пол

Женский

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2009

Отец: Щербаков Александр Юрьевич

Мать: Щербакова Наталья Юрьевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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