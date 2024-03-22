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Жданов Юрий Борисович

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

10.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1961

Отец: Жданов Борис Григорьевич

Мать: Жданова Тамара Григорьевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
18.12.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.10.1983

Дочь: Щербакова Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Невельск, Невельский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
19.03.1990

Дочь: Подорожная Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Невельск, Невельский, Сахалинская область
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