Жданов Юрий Борисович
Место рождения
Дата рождения10.06.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1961
Бракосочетание
18.12.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.10.1983
Дочь: Щербакова Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.1990
Дочь: Подорожная Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности