Хлебников Иван Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650
Отец: Хлебников Кондрат Ермаков
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: Хлебникова Марья Спиридонова
Рождение ребёнка
1701
Сын: Хлебников Радион Иванович
Мать ребёнка: Хлебникова Марья Спиридонова
Рождение ребёнка
1703
Сын: Хлебников Артемей Иванович
Мать ребёнка: Хлебникова Марья Спиридонова
Рождение ребёнка
1706
Сын: Хлебников Спиридон Иванович
Мать ребёнка: Хлебникова Марья Спиридонова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710