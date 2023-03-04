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Хлебников Иван Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650

Отец: Хлебников Кондрат Ермаков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1695

Сын: Хлебников Юда Иванович

Мать ребёнка: Хлебникова Марья Спиридонова

Дождевы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1701

Сын: Хлебников Радион Иванович

Мать ребёнка: Хлебникова Марья Спиридонова

Дождевы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1703

Сын: Хлебников Артемей Иванович

Мать ребёнка: Хлебникова Марья Спиридонова

Дождевы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1706

Сын: Хлебников Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Хлебникова Марья Спиридонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хлебникова Марья Спиридонова

Место жительства
Неизвестно
Дождевы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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