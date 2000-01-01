Хлебников Артемей Иванович
Место рожденияд. Дозжевы; Алексеевская
Дата рождения1703
Дата смертиПосле 1748
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
д. Дозжевы; Алексеевская
Рождение ребёнка
1730
Сын: Хлебников Афанасий Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
д. Дозжевы; Алексеевская
Рождение ребёнка
1735
Сын: Хлебников Василий Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
д. Дозжевы; Алексеевская
Рождение ребёнка
1745
Сын: Хлебников Степан Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
д. Дозжевы; Алексеевская
Место жительства
Неизвестно
д. Дозжевы; Алексеевская
Смерть
После 1748