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Хлебников Артемей Иванович

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Место рождения

д. Дозжевы; Алексеевская

Дата рождения

1703

Дата смерти

После 1748

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Хлебников Иван Кондратьевич

Мать: Хлебникова Марья Спиридонова

д. Дозжевы; Алексеевская
Рождение ребёнка
1730

Сын: Хлебников Афанасий Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Дозжевы; Алексеевская
Рождение ребёнка
1735

Сын: Хлебников Василий Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Дозжевы; Алексеевская
Рождение ребёнка
1745

Сын: Хлебников Степан Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Дозжевы; Алексеевская
Место жительства
Неизвестно
д. Дозжевы; Алексеевская
Смерть
После 1748
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