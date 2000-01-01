Хлебникова Марья Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1652
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1682
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1695
Отец ребёнка: Хлебников Иван Кондратьевич
д. Дозжевы; Алексеевская
Рождение ребёнка
1701
Сын: Хлебников Радион Иванович
Отец ребёнка: Хлебников Иван Кондратьевич
д. Дозжевы; Алексеевская
Рождение ребёнка
1703
Сын: Хлебников Артемей Иванович
Отец ребёнка: Хлебников Иван Кондратьевич
д. Дозжевы; Алексеевская
Рождение ребёнка
1706
Сын: Хлебников Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Хлебников Иван Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710