Хлебникова Марья Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебникова Марья Спиридонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1652

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1682

Сын: Булатов Давыд Якимович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1695

Сын: Хлебников Юда Иванович

Отец ребёнка: Хлебников Иван Кондратьевич

д. Дозжевы; Алексеевская
Рождение ребёнка
1701

Сын: Хлебников Радион Иванович

Отец ребёнка: Хлебников Иван Кондратьевич

д. Дозжевы; Алексеевская
Рождение ребёнка
1703

Сын: Хлебников Артемей Иванович

Отец ребёнка: Хлебников Иван Кондратьевич

д. Дозжевы; Алексеевская
Рождение ребёнка
1706

Сын: Хлебников Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Хлебников Иван Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлебников Иван Кондратьевич

Смерть
После 1710
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