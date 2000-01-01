Хлебников Кондрат Ермаков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлебников Кондрат Ермаков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1640

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1650

Сын: Хлебников Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1659

Сын: Хлебников Алексей Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1665

Сын: Хлебников Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1667

Сын: Хлебников Влас Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678
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