Хлебников Кондрат Ермаков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1640
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1650
Сын: Хлебников Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1659
Сын: Хлебников Алексей Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1665
Сын: Хлебников Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1667
Сын: Хлебников Влас Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678