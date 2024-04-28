Доценко (Заковряшина) Екатерина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доценко (Заковряшина) Екатерина Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заковряшин Прокопий Иванович

Мать: Заковряшина (Глущенкова) Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доценко Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Доценко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доценко Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Доценко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доценко Николай

Смерть
Неизвестно

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