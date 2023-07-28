Заковряшина Матрёна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заковряшина Матрёна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Заковряшин Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Заковряшин Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Пелагея Прокопьевна

Отец ребёнка: Заковряшин Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Заковряшин Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Заковряшин Михаил Прокопьевич

Отец ребёнка: Заковряшин Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Мария Прокопьевна

Отец ребёнка: Заковряшин Прокопий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заковряшин Прокопий Иванович

Смерть
Неизвестно
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