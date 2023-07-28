Заковряшина Матрёна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Заковряшин Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Заковряшин Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Пелагея Прокопьевна
Отец ребёнка: Заковряшин Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Заковряшин Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Заковряшин Михаил Прокопьевич
Отец ребёнка: Заковряшин Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Мария Прокопьевна
Отец ребёнка: Заковряшин Прокопий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно