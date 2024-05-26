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Заковряшин Прокопий Иванович

Место рождения

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Заковряшин Иван Кузьмич

Мать: Заковряшина Наталья Ивановна

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доценко (Заковряшина) Екатерина Прокопьевна

Мать ребёнка: Заковряшина (Глущенкова) Матрёна Петровна

Бракосочетание
25.01.1917 ст.

Жена: Заковряшина (Глущенкова) Матрёна Петровна

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Заковряшин Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: Заковряшина (Глущенкова) Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Заковряшина) Пелагея Прокопьевна

Мать ребёнка: Заковряшина (Глущенкова) Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
17.11.1929

Дочь: Ермакова (Заковряшина) Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Заковряшина (Глущенкова) Матрёна Петровна

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Заковряшин Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: Заковряшина (Глущенкова) Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Дубровская (Заковряшина) Мария Прокопьевна

Мать ребёнка: Заковряшина (Глущенкова) Матрёна Петровна

Рождение ребёнка
1943

Сын: Заковряшин Анатолий Прокопьевич

Мать ребёнка: Заковряшина (Глущенкова) Матрёна Петровна

Смерть
Неизвестно

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