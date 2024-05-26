Заковряшин Прокопий Иванович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
25.01.1917 ст.
Рождение ребёнка
1922
Сын: Заковряшин Александр Прокопьевич
Мать ребёнка: Заковряшина (Глущенкова) Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Заковряшина) Пелагея Прокопьевна
Мать ребёнка: Заковряшина (Глущенкова) Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
17.11.1929
Дочь: Ермакова (Заковряшина) Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Заковряшина (Глущенкова) Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Заковряшин Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: Заковряшина (Глущенкова) Матрёна Петровна
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1943
Сын: Заковряшин Анатолий Прокопьевич
Мать ребёнка: Заковряшина (Глущенкова) Матрёна Петровна
Смерть
Неизвестно