Реппиева (Маллюкова) Агафия Михайловна 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Реппиева (Маллюкова) Агафия Михайловна

Место рождения

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Маллюков Михаил Григорьевич

Мать: Маллюкова Елена Васильевна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонность к расколу
Бракосочетание
27.01.1865

Муж: Реппиев Игнатий Яковлевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1867

Сын: Реппиев Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Яковлевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
23.11.1869

Дочь: Антипина (Реппиева) Екатерина Игнатьевна

Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Яковлевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1871

Дочь: Реппиева Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Яковлевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1873

Сын: Реппиев Дмитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Яковлевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1875

Сын: Реппиев Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Яковлевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1877

Сын: Реппиев Алексей Игнатьевич

Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Яковлевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1879

Дочь: Трофимова (Реппиева) Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Яковлевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1882

Сын: Реппиев Стефан Игнатьевич

Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Яковлевич

Место жительства
1910
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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