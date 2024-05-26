Реппиева (Маллюкова) Агафия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонность к расколу
Бракосочетание
27.01.1865
Рождение ребёнка
21.11.1867
Сын: Реппиев Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
23.11.1869
Дочь: Антипина (Реппиева) Екатерина Игнатьевна
Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
13.09.1871
Дочь: Реппиева Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
15.05.1873
Сын: Реппиев Дмитрий Игнатьевич
Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1875
Сын: Реппиев Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
17.03.1877
Сын: Реппиев Алексей Игнатьевич
Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.03.1879
Дочь: Трофимова (Реппиева) Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
28.03.1882
Сын: Реппиев Стефан Игнатьевич
Отец ребёнка: Реппиев Игнатий Яковлевич
Место жительства
1910
Смерть
Неизвестно