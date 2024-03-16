Маллюкова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаллюкова Елена Васильевна

Маллюкова Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Маллюкова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Маллюков Михаил Григорьевич

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Реппиева Агафия Михайловна

Отец ребёнка: Маллюков Михаил Григорьевич

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Маллюкова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Маллюков Михаил Григорьевич

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маллюков Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close