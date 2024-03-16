Маллюкова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Маллюкова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Маллюков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Реппиева Агафия Михайловна
Отец ребёнка: Маллюков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Маллюкова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Маллюков Михаил Григорьевич
Место жительства
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно