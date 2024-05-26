Маллюков Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: Маллюкова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Маллюкова Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Маллюкова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Реппиева (Маллюкова) Агафия Михайловна
Мать ребёнка: Маллюкова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Маллюкова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Маллюкова Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно