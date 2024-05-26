Маллюков Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаллюков Михаил Григорьевич

Маллюков Михаил Григорьевич

Место рождения

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: Маллюкова Анна Ивановна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маллюкова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Маллюкова Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Маллюкова Елена Васильевна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Реппиева (Маллюкова) Агафия Михайловна

Мать ребёнка: Маллюкова Елена Васильевна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Маллюкова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Маллюкова Елена Васильевна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.