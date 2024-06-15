Василицкая Яговдик Евгения Семеновна 17.12.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василицкая Яговдик Евгения Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1928

Отец: Яговдик Семен Моисеевич

Мать: Яговдик Ева Павловна

Рождение ребёнка
02.03.1955

Дочь: Капуза Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Василицкий Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.10.1956

Дочь: Третьяк Анна Ивановна

Отец ребёнка: Василицкий Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.10.1960

Дочь: Василицкая Городко София Ивановна

Отец ребёнка: Василицкий Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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