Василицкая Яговдик Евгения Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1928
Отец: Яговдик Семен Моисеевич
Мать: Яговдик Ева Павловна
Рождение ребёнка
02.03.1955
Дочь: Капуза Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Василицкий Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.10.1956
Дочь: Третьяк Анна Ивановна
Отец ребёнка: Василицкий Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.10.1960
Дочь: Василицкая Городко София Ивановна
Отец ребёнка: Василицкий Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно