Яговдик Ева Павловна 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яговдик Ева Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

12.03.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Яговдик Мария Семеновна

Отец ребёнка: Яговдик Семен Моисеевич

Рождение ребёнка
17.12.1928

Дочь: Василицкая Яговдик Евгения Семеновна

Отец ребёнка: Яговдик Семен Моисеевич

Смерть
12.03.1990

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