Яговдик Ева Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти12.03.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Яговдик Мария Семеновна
Отец ребёнка: Яговдик Семен Моисеевич
Рождение ребёнка
17.12.1928
Дочь: Василицкая Яговдик Евгения Семеновна
Отец ребёнка: Яговдик Семен Моисеевич
Смерть
12.03.1990