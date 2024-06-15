Василицкий Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1923
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1955
Дочь: Капуза Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Василицкая Яговдик Евгения Семеновна
Рождение ребёнка
18.10.1956
Дочь: Третьяк Анна Ивановна
Мать ребёнка: Василицкая Яговдик Евгения Семеновна
Рождение ребёнка
14.10.1960
Дочь: Василицкая Городко София Ивановна
Мать ребёнка: Василицкая Яговдик Евгения Семеновна