Василицкий Иван Дмитриевич Около 1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василицкий Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1955

Дочь: Капуза Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Василицкая Яговдик Евгения Семеновна

Рождение ребёнка
18.10.1956

Дочь: Третьяк Анна Ивановна

Мать ребёнка: Василицкая Яговдик Евгения Семеновна

Рождение ребёнка
14.10.1960

Дочь: Василицкая Городко София Ивановна

Мать ребёнка: Василицкая Яговдик Евгения Семеновна

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