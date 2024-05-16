Яговдик Семен Моисеевич 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яговдик Семен Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

22.10.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Яговдик Мария Семеновна

Мать ребёнка: Яговдик Ева Павловна

Рождение ребёнка
17.12.1928

Дочь: Василицкая Яговдик Евгения Семеновна

Мать ребёнка: Яговдик Ева Павловна

Смерть
22.10.1942

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