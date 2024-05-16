Яговдик Семен Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти22.10.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Яговдик Мария Семеновна
Мать ребёнка: Яговдик Ева Павловна
Рождение ребёнка
17.12.1928
Дочь: Василицкая Яговдик Евгения Семеновна
Мать ребёнка: Яговдик Ева Павловна
Смерть
22.10.1942