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Николай Матвеевич

Место рождения

Стряпово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Матвей Ерофеевич

Мать: не указана

Стряпово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Ильинична

Рождение ребёнка
1831

Сын: Федор Николаевич

Мать ребёнка: Елена Ильинична

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Елена Ильинична

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Степанида Николаевна

Мать ребёнка: Неонила Никифоровна

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Неонила Никифоровна

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Неонила Никифоровна

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Яков Николаевич

Мать ребёнка: Неонила Никифоровна

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Неонила Никифоровна

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Неонила Никифоровна

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Иван

Мать ребёнка: Неонила Никифоровна

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Смерть
Неизвестно

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