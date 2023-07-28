Николай Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Матвей Ерофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Ильинична
Рождение ребёнка
1831
Сын: Федор Николаевич
Мать ребёнка: Елена Ильинична
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Елена Ильинична
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Степанида Николаевна
Мать ребёнка: Неонила Никифоровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Неонила Никифоровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Неонила Никифоровна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Яков Николаевич
Мать ребёнка: Неонила Никифоровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Неонила Никифоровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Неонила Никифоровна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Иван
Мать ребёнка: Неонила Никифоровна
Смерть
Неизвестно