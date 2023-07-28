Неонила Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Степанида Николаевна
Отец ребёнка: Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Яков Николаевич
Отец ребёнка: Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Николай Матвеевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Иван
Отец ребёнка: Николай Матвеевич
Смерть
Неизвестно