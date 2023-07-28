Неонила Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонила Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Степанида Николаевна

Отец ребёнка: Николай Матвеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Николай Матвеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Николай Матвеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1846

Сын: Яков Николаевич

Отец ребёнка: Николай Матвеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Матвеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Николай Матвеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Иван

Отец ребёнка: Николай Матвеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Смерть
Неизвестно

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