Елена Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Матвеевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Федор Николаевич

Отец ребёнка: Николай Матвеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Николай Матвеевич

Бурцово, Песчаницкая волость, Вышневолоцкий уезд
Смерть
Неизвестно

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