Чижев Аким Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Чижев Емельян Герасимов
Мать: Чижева Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чижева Агриппина
Мать ребёнка: Чижева Феодора
Рождение ребёнка
1860
Сын: Чижев Михаил
Мать ребёнка: Чижева Феодора
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Сасакина Прасковья Акимовна
Мать ребёнка: Чижева Феодора
Смерть
Неизвестно