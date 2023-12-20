Чижев Аким Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧижев Аким Емельянов

Чижев Аким Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Чижев Емельян Герасимов

Мать: Чижева Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чижева Агриппина

Мать ребёнка: Чижева Феодора

Рождение ребёнка
1860

Сын: Чижев Михаил

Мать ребёнка: Чижева Феодора

Шуваловка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Сасакина Прасковья Акимовна

Мать ребёнка: Чижева Феодора

Шуваловка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.