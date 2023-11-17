Чижева Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти27.10.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Чижев Иван Никитич
Мать: Чижева Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1860
Сын: Чижев Михаил
Отец ребёнка: Чижев Аким Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Сасакина Прасковья Акимовна
Отец ребёнка: Чижев Аким Емельянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чижева Агриппина
Отец ребёнка: Чижев Аким Емельянов
Смерть
27.10.1901
От удушья