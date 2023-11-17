Чижева Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижева Феодора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

27.10.1901

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Чижев Иван Никитич

Мать: Чижева Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1860

Сын: Чижев Михаил

Отец ребёнка: Чижев Аким Емельянов

Шуваловка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Сасакина Прасковья Акимовна

Отец ребёнка: Чижев Аким Емельянов

Шуваловка, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чижева Агриппина

Отец ребёнка: Чижев Аким Емельянов

Смерть
27.10.1901
От удушья
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