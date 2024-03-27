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Березовская Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Божедомова (Березовская) Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Березовский Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березовская Ляля? Васильевна

Отец ребёнка: Березовский Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березовская Анна Васильевна

Отец ребёнка: Березовский Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березовский Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1882

Сын: Березовский Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Березовский Василий Иванович

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1886

Сын: Березовский Пантелеймон Васильевич

Отец ребёнка: Березовский Василий Иванович

Рождение ребёнка
18.05.1889

Сын: Березовский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Березовский Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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