Березовская Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Божедомова (Березовская) Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Березовский Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березовская Ляля? Васильевна
Отец ребёнка: Березовский Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березовская Анна Васильевна
Отец ребёнка: Березовский Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1882
Сын: Березовский Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Березовский Василий Иванович
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1886
Сын: Березовский Пантелеймон Васильевич
Отец ребёнка: Березовский Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1889
Сын: Березовский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Березовский Василий Иванович
Смерть
Неизвестно