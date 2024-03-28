Березовский Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезовский Николай Васильевич

Березовский Николай Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1889

Дата смерти

20.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1889

Отец: Березовский Василий Иванович

Мать: Березовская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бодрова (Березовская) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Березовская Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Труфанова (Березовская) Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Березовская Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березовская Елизавета Ивановна

Смерть
20.05.1978

Мы используем куки для улучшения работы сайта.