Березовский Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1889
Дата смерти20.05.1978
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1889
Отец: Березовский Василий Иванович
Мать: Березовская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бодрова (Березовская) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Березовская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Труфанова (Березовская) Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Березовская Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1978