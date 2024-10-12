Березовский Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезовский Василий Иванович

Березовский Василий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.03.1934

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Березовский Иван Афанасьевич

Мать: Марья Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Божедомова (Березовская) Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Березовская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березовская Ляля? Васильевна

Мать ребёнка: Березовская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Березовская Анна Васильевна

Мать ребёнка: Березовская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березовская Мария

Рождение ребёнка
01.10.1882

Сын: Березовский Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Березовская Мария

Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1886

Сын: Березовский Пантелеймон Васильевич

Мать ребёнка: Березовская Мария

Рождение ребёнка
18.05.1889

Сын: Березовский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Березовская Мария

Смерть
05.03.1934

Мы используем куки для улучшения работы сайта.