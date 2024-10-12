Березовский Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.03.1934
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Березовский Иван Афанасьевич
Мать: Марья Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Божедомова (Березовская) Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Березовская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березовская Ляля? Васильевна
Мать ребёнка: Березовская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Березовская Анна Васильевна
Мать ребёнка: Березовская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Березовская Мария
Рождение ребёнка
01.10.1882
Сын: Березовский Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Березовская Мария
Баргузин, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1886
Сын: Березовский Пантелеймон Васильевич
Мать ребёнка: Березовская Мария
Рождение ребёнка
18.05.1889
Сын: Березовский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Березовская Мария
Смерть
05.03.1934