Белков Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белков Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белкова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
1882 ст.
Дочь: Белкова Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Белкова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
13.02.1889 ст.
Мать ребёнка: Белкова Татьяна Егоровна
ЦГИА СПб 19 / 125 / 1240 Преображения Господня 13 (20) февраля 1889 Деревни Даншиной Горы государственный крестьянин ИВАН АНДРЕЕВ БЕЛКОВ и его законная жена ТАТЬЯНА ЕГОРОВА оба православные. Воспрее... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1896 ст.
Мать ребёнка: Белкова Татьяна Егоровна
ЦГИА СПб 19 / 125 / 1269 Преображения Господня Деревни Даншиной Горы крестьянин ИВАН АНДРЕЕВ БЕЛКОВ и его законная жена ТАТЬЯНА ЕГОРОВА обо православные Воспреемники: деревни Тененицы жена крестьянин... Показать все
Смерть
Неизвестно