Белков Иван Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Белков Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белков Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
1882 ст.

Дочь: Белкова Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Белкова Татьяна Егоровна

Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
13.02.1889 ст.

Сын: Белков Василий Иванович

Мать ребёнка: Белкова Татьяна Егоровна

Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
ЦГИА СПб 19 / 125 / 1240 Преображения Господня 13 (20) февраля 1889 Деревни Даншиной Горы государственный крестьянин ИВАН АНДРЕЕВ БЕЛКОВ и его законная жена ТАТЬЯНА ЕГОРОВА оба православные. Воспрее... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1896 ст.

Сын: Белков Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Белкова Татьяна Егоровна

Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
ЦГИА СПб 19 / 125 / 1269 Преображения Господня Деревни Даншиной Горы крестьянин ИВАН АНДРЕЕВ БЕЛКОВ и его законная жена ТАТЬЯНА ЕГОРОВА обо православные Воспреемники: деревни Тененицы жена крестьянин... Показать все
Смерть
Неизвестно

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