Белкова Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855 ст.
Дата смерти03.12.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882 ст.
Дочь: Белкова Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Белков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
13.02.1889 ст.
Отец ребёнка: Белков Иван Андреевич
ЦГИА СПб 19 / 125 / 1240 Преображения Господня 13 (20) февраля 1889 Деревни Даншиной Горы государственный крестьянин ИВАН АНДРЕЕВ БЕЛКОВ и его законная жена ТАТЬЯНА ЕГОРОВА оба православные. Воспрее... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1896 ст.
Отец ребёнка: Белков Иван Андреевич
ЦГИА СПб 19 / 125 / 1269 Преображения Господня Деревни Даншиной Горы крестьянин ИВАН АНДРЕЕВ БЕЛКОВ и его законная жена ТАТЬЯНА ЕГОРОВА обо православные Воспреемники: деревни Тененицы жена крестьянин... Показать все
Смерть
03.12.1915 ст.
ЦГИА СПб 19 / 127 / 3428 Преображения Господня 3.12.1915 Деревни Даншиной Горы крестьянская вдова ТАТЬЯНА ЕГОРОВА БЕЛКОВА 60 лет от старости