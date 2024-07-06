Белкова Татьяна Егоровна 1855 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Белкова Татьяна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

03.12.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1882 ст.

Дочь: Белкова Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Белков Иван Андреевич

Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
13.02.1889 ст.

Сын: Белков Василий Иванович

Отец ребёнка: Белков Иван Андреевич

Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
ЦГИА СПб 19 / 125 / 1240 Преображения Господня 13 (20) февраля 1889 Деревни Даншиной Горы государственный крестьянин ИВАН АНДРЕЕВ БЕЛКОВ и его законная жена ТАТЬЯНА ЕГОРОВА оба православные. Воспрее... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1896 ст.

Сын: Белков Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Белков Иван Андреевич

Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
ЦГИА СПб 19 / 125 / 1269 Преображения Господня Деревни Даншиной Горы крестьянин ИВАН АНДРЕЕВ БЕЛКОВ и его законная жена ТАТЬЯНА ЕГОРОВА обо православные Воспреемники: деревни Тененицы жена крестьянин... Показать все
Смерть
03.12.1915 ст.
Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
ЦГИА СПб 19 / 127 / 3428 Преображения Господня 3.12.1915 Деревни Даншиной Горы крестьянская вдова ТАТЬЯНА ЕГОРОВА БЕЛКОВА 60 лет от старости

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