Белков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения13.02.1889 ст.
Дата смерти11.06.1899 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1889 ст.
Отец: Белков Иван Андреевич
Мать: Белкова Татьяна Егоровна
ЦГИА СПб 19 / 125 / 1240 Преображения Господня 13 (20) февраля 1889 Деревни Даншиной Горы государственный крестьянин ИВАН АНДРЕЕВ БЕЛКОВ и его законная жена ТАТЬЯНА ЕГОРОВА оба православные. Воспрее... Показать все
Смерть
11.06.1899 ст.
19 / 125 / 1240 Преображения Господня 11 (13) июня 1889 Деревни Даншиной Горы Государственного крестьянина ИВАНА АНДРЕЕВА БЕЛКОВА младенец ВАСИЛИЙ 4 месяца от родимца