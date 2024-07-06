Белков Василий Иванович 13.02.1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Белков Василий Иванович

Место рождения

Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

13.02.1889 ст.

Дата смерти

11.06.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
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Место
Комментарий
Рождение
13.02.1889 ст.

Отец: Белков Иван Андреевич

Мать: Белкова Татьяна Егоровна

Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
ЦГИА СПб 19 / 125 / 1240 Преображения Господня 13 (20) февраля 1889 Деревни Даншиной Горы государственный крестьянин ИВАН АНДРЕЕВ БЕЛКОВ и его законная жена ТАТЬЯНА ЕГОРОВА оба православные. Воспрее... Показать все
Смерть
11.06.1899 ст.
Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
19 / 125 / 1240 Преображения Господня 11 (13) июня 1889 Деревни Даншиной Горы Государственного крестьянина ИВАНА АНДРЕЕВА БЕЛКОВА младенец ВАСИЛИЙ 4 месяца от родимца

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