Белков Тимофей Иванович 03.06.1896 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Белков Тимофей Иванович

Место рождения

Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

03.06.1896 ст.

Дата смерти

04.07.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
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Место
Комментарий
Рождение
03.06.1896 ст.

Отец: Белков Иван Андреевич

Мать: Белкова Татьяна Егоровна

Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
ЦГИА СПб 19 / 125 / 1269 Преображения Господня Деревни Даншиной Горы крестьянин ИВАН АНДРЕЕВ БЕЛКОВ и его законная жена ТАТЬЯНА ЕГОРОВА обо православные Воспреемники: деревни Тененицы жена крестьянин... Показать все
Смерть
04.07.1896 ст.
Даншина гора, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Деревни Даншиной Горы сын крестьянина ИВАНА АНДРЕЕВА БЕЛКОВА младенец ТИМОФЕЙ 2 месяца от родимца

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