Белков Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения03.06.1896 ст.
Дата смерти04.07.1896 ст.
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1896 ст.
Отец: Белков Иван Андреевич
Мать: Белкова Татьяна Егоровна
ЦГИА СПб 19 / 125 / 1269 Преображения Господня Деревни Даншиной Горы крестьянин ИВАН АНДРЕЕВ БЕЛКОВ и его законная жена ТАТЬЯНА ЕГОРОВА обо православные Воспреемники: деревни Тененицы жена крестьянин... Показать все
Смерть
04.07.1896 ст.
Деревни Даншиной Горы сын крестьянина ИВАНА АНДРЕЕВА БЕЛКОВА младенец ТИМОФЕЙ 2 месяца от родимца