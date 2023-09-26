Кочетов Илья Селивёрстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетов Илья Селивёрстович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Кочетов Селивёрст

Мать: Кочетова Евдокия

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Кочетова Надежда Ильинична

Мать ребёнка: Кочетова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Кочетов Олег Ильич

Мать ребёнка: Кочетова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
20.10.1941

Дочь: Башкатова Светлана Ильинична

Мать ребёнка: Кочетова Анастасия Петровна

Смерть
1954
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