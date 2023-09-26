Кочетов Илья Селивёрстович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1954
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Кочетов Селивёрст
Мать: Кочетова Евдокия
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Кочетова Надежда Ильинична
Мать ребёнка: Кочетова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Кочетов Олег Ильич
Мать ребёнка: Кочетова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
20.10.1941
Дочь: Башкатова Светлана Ильинична
Мать ребёнка: Кочетова Анастасия Петровна
Смерть
1954